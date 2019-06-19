У поліції не виключають можливість вбивства нардепа Тимчука
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У поліції не виключають ймовірності вбивства народного депутат Дмитра Тимчука. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України.
Так, за фактом смерті нардепа Тимчука відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
"Є низка робочих версій, серед яких, можливо, нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також розглядаємо версії кримінального характеру", - зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.
Нагадаємо, у Києві 19 червня під час чищення нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.
Як повідомляв УНН, поліція розглядає кілька версій загибелі нардепа Тимчука.