В полиции не исключают возможности убийства нардепа Тымчука
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В полиции не исключают вероятности убийства народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Украины.
Так, по факту смерти нардепа Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера", - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.
Напомним, в Киеве 19 июня во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение координатор группы "Информационный сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
Как сообщал УНН, полиция рассматривает несколько версий гибели нардепа Тымчука.