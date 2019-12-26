У МВС хочуть посилити покарання за наїзди на людей

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі, невдовзі будуть спрямовані у Верховну Раду. Про це розповів сьогодні, 26 грудня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій і велосипедистами, передає УНН.