У МВС хочуть посилити покарання за наїзди на людей

ukru
08:36 • 86596 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 93590 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 110592 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 110810 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122514 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168853 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267369 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261957 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255231 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236393 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104741 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 113035 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100428 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 93539 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 39789 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 86596 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 110592 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 110810 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 93539 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 113035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 31696 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103309 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 61524 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148581 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160690 перегляди
Актуальне
У МВС хочуть посилити покарання за наїзди на людей

У МВС хочуть посилити покарання за наїзди на людей

Київ • УНН

 • 12395 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв за наїзди на людей, що призводять до травмування або загибелі, невдовзі будуть спрямовані у Верховну Раду. Про це розповів сьогодні, 26 грудня, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час зустрічі з представниками громадських організацій і велосипедистами, передає УНН.

Антон Геращенко презентував активістам ініціативи МВС України щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Законопроєктами пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про дорожній рух" та Закону України "Про Національну поліцію".

Заступник міністра внутрішніх справ сказав, що МВС ініціює підняти розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки.

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права – 10200 грн (зараз 510 грн)", - розповів заступник міністра внутрішніх справ.

Крім того, важливими ініціативами МВС є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.

Також Антон Геращенко додав, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.

"Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості нараз працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячу випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де скоюється найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок наїзду позашляховика Toyota 13-річний хлопець отримав травми.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.75
Bitcoin
$83,448.80
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,040.61
Ethereum
$1,946.01