У Південній Кореї від коронавірусу одужала 96-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Південній Кореї від COVID-19 одужала найстарша пацієнтка - 96-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"96-річна жінка у Південній Кореї стала найстаршою пацієнткою країни, яка повністю одужала від нового коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.
Вказано, що пані Хван з округу Чонгдо повністю одужала у середу. Округ Чонгдо розташований поруч із містом Тегу, де спостерігається найбільше випадків захворювання в країні.
"Хван діагностували коронавірус 13 березня, і вона пройшла інтенсивне лікування в державній клініці Поханг, на схід від Тегу. Зараз вона перебуває під карантином у своєму будинку в Чонгдо, де живе з сином", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч.