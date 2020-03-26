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У Південній Кореї від коронавірусу одужала 96-річна жінка

У Південній Кореї від коронавірусу одужала 96-річна жінка

Київ • УНН

 • 15744 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Південній Кореї від COVID-19 одужала найстарша пацієнтка - 96-річна жінка. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

"96-річна жінка у Південній Кореї стала найстаршою пацієнткою країни, яка повністю одужала від нового коронавірусу”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що пані Хван з округу Чонгдо повністю одужала у середу. Округ Чонгдо розташований поруч із містом Тегу, де спостерігається найбільше випадків захворювання в країні.

"Хван діагностували коронавірус 13 березня, і вона пройшла інтенсивне лікування в державній клініці Поханг, на схід від Тегу. Зараз вона перебуває під карантином у своєму будинку в Чонгдо, де живе з сином", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 21 тис., захворіли майже 467 тисяч.

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