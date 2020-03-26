В Южной Корее от коронавируса выздоровела 96-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Южной Корее от COVID-19 выздоровела старейшая пациентка - 96-летняя женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"96-летняя женщина в Южной Корее стала старейшей пациенткой страны, которая полностью оправилась от нового коронавируса", - сообщили в СМИ.
Указано, что госпожа Хван из округа Чонгдо полностью выздоровела в среду. Округ Чонгдо расположен рядом с городом Тэгу, где наблюдается наибольшее число случаев заболевания в стране.
"Хван диагностировали коронавирус 13 марта, и она прошла интенсивное лечение в государственной клинике Поханг, к востоку от Тэгу. Сейчас она находится под карантином в своем доме в Чонгдо, где живет с сыном", - говорится в сообщении.
Напомним, количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч.