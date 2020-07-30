У Петербурзі знайшли розчленоване тіло українського репера - ЗМІ

"Знайдено останки чоловіка. За попередніми даними, вони належать Юшку Олександру Костянтиновичу. Останки знаходилися у холодильнику в пакетах. Затримано жінку, ймовірно, його співмешканку. За попередніми даними, затримана звернулася до свого знайомого юриста і повідомила, що кілька днів тому, ймовірно, від передозування наркотиків, помер її співмешканець", - розповіло джерело у слідчих органах.

За його словами, після цього співмешканка не зверталася в екстрені служби і, розчленувавши тіло, намагалася приховати факт його смерті.

Зазначається, що ця інформація буде перевірена під час розгляду, офіційного її підтвердження у ТАСС поки немає у своєму розпорядженні.

Повідомляється, що Юшко є громадянином України, в РФ він перебував без реєстрації. Він виступав в Санкт-Петербурзі на майданчику Versus Battle під псевдонімом Енді Картрайт.

Як повідомлялося в УНН, раніше в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв'язня.