В Петербурге нашли расчлененное тело украинского рэпера - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В квартире в центре Санкт-Петербурга обнаружили расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, передает УНН.
"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах. Задержана женщина, предположительно, его сожительница. По предварительным данным, задержанная обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель", - рассказал источник в следственных органах.
По его словам, после этого сожительница не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.
Отмечается, что эта информация будет проверена при рассмотрении, официального ее подтверждения в ТАСС пока нет в распоряжении.
Сообщается, что Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. Он выступал в Санкт-Петербурге на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.
Как сообщалось в УНН, ранее в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.