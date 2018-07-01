У перший день липня в Україні прогнозують грози та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні у центральних, північних, східних областях та в Приазов'ї очікуються грози. Також є ризик розвитку дощового паводку та підйом рівнів води на водоймах. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
"1 липня у центральних, північних, східних областях та в Приазов'ї грози, місцями сильні дощі, град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с", – зазначили у ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Крім того, рятувальники попереджають про розвиток дощового паводку та підйом рівнів води на водоймах.
Так, сьогодні на річках басейну Дністра у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.
А на річці Ворона, біля м. Тисмениця в Івано-Франківській області, можливе продовження підйому рівня води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8:00 30 червня. Місцями – затоплення заплави. При цьому можливе досягнення відмітки початкового затоплення прирічкових будівель.
"У другій половині доби 1 липня на р. Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) очікується проходження максимального рівня паводку висотою 670-720 см над нулем поста (рівень води на 8 год. 30 червня дорівнює 508 см над нулем поста), максимальна витрата води прогнозується в межах 1700-2100 м3/с. Часткове затоплення заплави, початкове затоплення сільськогосподарських угідь", – зазначили у ДСНС.
Вночі 1 липня на річці Прут у створі гідрологічного поста Чернівці очікується проходження максимального рівня паводку висотою 300-350 см над нулем поста. Прогнозується максимальна витрата води – в межах 735-885 м3/с. Вихід води на заплаву можливий на низько розташованих ділянках.
Нагадаємо, через ускладнення погодних умов знеструмлено 136 населених пунктів у 4 областях.