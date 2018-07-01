В первый день июля в Украине прогнозируют грозы и шквалы

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье ожидаются грозы. Также есть риск развития дождевого паводка и подъем уровней воды на водоемах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

"1 июля в центральных, северных, восточных областях и в Приазовье грозы, местами сильные дожди, град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, спасатели предупреждают о развитии дождевого паводка и подъем уровней воды на водоемах.

Так, сегодня на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

А на реке Ворона, около Г. Тысменица Ивано-Франковской области, возможно продолжение подъема уровня воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8:00 30 июня. Местами - затопление поймы. При этом возможно достижение отметки начального затопления приречных зданий.

"Во второй половине суток 1 июля на р. Днестр в створе гидрологического поста Залещики (Тернопольская обл.) Ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 670-720 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов. 30 июня равен 508 см над нулем поста), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 1700-2100 м3/с. Частичное затопление поймы, начальное затопление сельскохозяйственных угодий", - отметили в ГСЧС.

Ночью 1 июля на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 300-350 см над нулем поста. Прогнозируется максимальный расход воды - в пределах 735-885 м3/с. Выход воды на пойму возможен на низко расположенных участках.

Напомним, из-за осложнения погодных условий обесточены 136 населенных пунктов в 4 областях.

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