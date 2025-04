У Пентагоні показали, як вантажать партію боєприпасів Україні

Цитата

"Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", - зазначив міністр оборони Ллойд Остін.

Світлину зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine