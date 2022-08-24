У Пентагоні показали, як вантажать партію боєприпасів Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Пентагон оприлюднив знімок процесу навантаження пакетів боєприпасів для України. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter відомства.
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"Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", - зазначив міністр оборони Ллойд Остін.
Світлину зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.
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Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine