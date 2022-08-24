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В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов Украине

Киев • УНН

 • 126075 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пентагон обнародовал снимок процесса погрузки пакетов боеприпасов для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ведомства.

В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов Украине

Цитата

"Работа продолжается. Это никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", - отметил министр обороны Ллойд Остин.

Фотографию сделали на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

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Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine

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