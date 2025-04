В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов Украине

Цитата

"Работа продолжается. Это никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", - отметил министр обороны Ллойд Остин.

Фотографию сделали на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявят о новом пакете вооружений Украине на 3 млрд долларов в День Независимости - АР

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine