В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Пентагон обнародовал снимок процесса погрузки пакетов боеприпасов для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ведомства.
Цитата
"Работа продолжается. Это никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", - отметил министр обороны Ллойд Остин.
Фотографию сделали на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США объявят о новом пакете вооружений Украине на 3 млрд долларов в День Независимости - АР
Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine