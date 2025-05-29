Посольство спростувало інформацію про скорочення візиту Зеленського до Берліна через ситуацію на Сумщині

Посольство України в Німеччині спростувало інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський скоротив свій візит до цієї держави через наступ російських військ на Сумщині. Відповідну заяву посольство оприлюднило на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі

"Повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито був змушений скасувати свою участь у завтрашній церемонії вручення премії Карла Великого в Аахені через загрозу російського наступу, не відповідають дійсності", - говориться у повідомленні.

Також у посольстві подякували всім, хто сприяв успішному візиту Президента Зеленського до Берліна, зокрема поліції та усім органам безпеки.

"Ми дякуємо всім, хто сприяв успішному візиту. Ми особливо вдячні поліції та всім органам безпеки. Ми також дякуємо всім берлінцям за їхнє розуміння та терпіння", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо

Раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що Президент України терміново повертається до Києва через нарощування російських військ в районі Сум. Він скасував поїздку на церемонію вручення премії Карла Великого в Аахені.

"Основна причина – нарощування російських військ в районі міста Суми. Мабуть, Зеленський вважав недоцільним відвідувати святковий захід за кордоном, враховуючи ситуацію. За даними українських джерел, росія зосередила близько 50 000 військовослужбовців для можливого наступу на регіон на північному сході України", - писало видання.