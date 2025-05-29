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Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Сообщения об отмене участия Президента в церемонии в Аахене из-за угрозы наступления в Сумской области не соответствуют действительности.

Посольство опровергло информацию о сокращении визита Зеленского в Берлин из-за ситуации в Сумской области

Посольство Украины в Германии опровергло информацию о том, что Президент Украины Владимир Зеленский сократил свой визит в это государство из-за наступления российских войск на Сумщине. Соответствующее заявление посольство обнародовало на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

"Сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы был вынужден отменить свое участие в завтрашней церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене из-за угрозы российского наступления, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Также в посольстве поблагодарили всех, кто способствовал успешному визиту Президента Зеленского в Берлин, в частности полиции и всем органам безопасности.

"Мы благодарим всех, кто способствовал успешному визиту. Мы особенно благодарны полиции и всем органам безопасности. Мы также благодарим всех берлинцев за их понимание и терпение", - отметили в посольстве.

Напомним

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что Президент Украины срочно возвращается в Киев из-за наращивания российских войск в районе Сум. Он отменил поездку на церемонию вручения премии Карла Великого в Аахене.

"Основная причина – наращивание российских войск в районе города Сумы. Видимо, Зеленский посчитал нецелесообразным посещать праздничное мероприятие за границей, учитывая ситуацию. По данным украинских источников, Россия сосредоточила около 50 000 военнослужащих для возможного наступления на регион на северо-востоке Украины", - писало издание.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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