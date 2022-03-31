У Пентагоні підтвердили відхід військ рф із зони ЧАЕС: ймовірно, збираються передислокувати до Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Міноборони США підтвердили, що війська рф почали переміщення з території Чорнобильської АЕС, проте ознак того, що військові повертаються у свої казарми немає. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в четвер, передає УНН.
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Кірбі заявив, що поки що не зовсім зрозуміло, куди саме відправляють російські війська, але рухаються вони в напрямку Білорусі.
“Війська, ймовірно, збираються передислокувати до Білорусі для переобладнання, поповнення та використання в інших місцях України", - сказав він.
Також Кірбі додав, що США бачили, як частина російських військ вилітає з Чорнобильської станції. За його словами, ці підрозділи "відходять на північ, щоб знову повернутися з боку Білорусі".
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Нагадаємо
Як стало відомо, російські окупаційні війська збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
В “Енергоатомі” підтвердили й інформацію про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
Згодом, стало відомо, що російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.
За інформацією мера міста Славутич Юрія Фомічева, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, коли залишали Чорнобильську АЕС.