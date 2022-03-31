В Пентагоне подтвердили отход войск рф из зоны ЧАЭС: вероятно, собираются передислоцировать в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Минобороны США подтвердили, что "небольшое количество" войск рф "начинает перемещение" с территории Чернобыльской АЭС, однако признаков того, что военные возвращаются в свои казармы нет. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг, передает УНН.
Детали
Кирби заявил, что пока не совсем понятно, куда именно отправляют российские войска, но движутся они в направлении Беларуси.
“Войска, вероятно, собираются передислоцировать в Беларуси для переоборудования, пополнения и использования в других местах Украины", - сказал он.
Также Кирби добавил, что США видели, как часть российских войск вылетает с Чернобыльской станции. По его словам, эти подразделения "отходят на север, чтобы снова вернуться со стороны Беларуси".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госагенство: оккупанты полностью вышли из ЧАЭС 22.
Напомним
Как стало известно, российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.
В “Энергоатоме подтвердили информацию о фортификационные сооружения - окопы, которые рашисти строили прямо в Рыжем лесу.
Впоследствии, стало известно, что русские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому неудивительно что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.
По информации мэра города Славутич Юрия Фомичева, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев, когда покидали Чернобыльскую АЭС.