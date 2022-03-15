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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У ПАРЄ дебати про виключення росії з організації

У ПАРЄ дебати про виключення росії з організації

Київ • УНН

 • 89677 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, у Стасбурзі близько 200 депутатів з 46 держав-членів Ради Європи зібрались на позачергові дебати щодо відповіді РЄ на агресію росії проти України, повідомили у політсилі "Слуга народу", пише УНН.

Цитата

"У ПАРЄ тривають дебати про виключення росії з організації", - сказано у повідомленні СН у Telegram.

Відповідне повідомлення поширила також голова української делегації в ПАРЄ, нардеп від "Слуги народу" Марія Мезенцева.

"Головним питанням дебатів буде рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи виключити повністю росію з організації (наразі її права призупинені)", - додали у політсилі.

Деталі

Як зазначається, головними досягнутими пунктами є:

  • згадка про збільшення допомоги для України
  • заклик державам-членам та всьому міжнародному співтовариству щодо заснування спеціального трибуналу проти російських воєнних злочинців
  • заклик до Комітету Міністрів щодо остаточного виключення росії з Ради Європи.

Раніше 15 березня член української делегації в ПАРЄ, нардеп від СН Євгенія Кравчук також зазначала у Facebook, що "сьогодні в ПАРЄ визначальне голосування за резолюцію, яка розпочне виключення росії з Ради Європи".

Доповнення

Україна вимагає негайно виключити росію з Ради Європи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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