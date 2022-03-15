В ПАСЕ дебаты об исключении россии из организации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня, 15 марта, в Стасбурге около 200 депутатов из 46 государств-членов Совета Европы собрались на внеочередные дебаты относительно ответа СЕ на агрессию россии против Украины, сообщили в политсиле "Слуга народа", пишет УНН.
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"В ПАСЕ продолжаются дебаты об исключении россии из организации", - сказано в сообщении СН в Telegram.
Соответствующее сообщение распространила также глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.
"Главным вопросом дебатов будет рекомендация Комитета Министров Совета Европы исключить полностью россию из организации (сейчас ее права приостановлены)", - добавили в политсиле.
Детали
Как отмечается, главными достигнутыми пунктами являются:
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- Упоминание об увеличении помощи для Украины
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- Призыв к государствам-членам и всему международному сообществу об учреждении специального трибунала против российских военных преступников
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- Призыв к Комитету Министров относительно окончательного исключения россии из Совета Европы.
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Ранее 15 марта член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от СН Евгения Кравчук также отметила в Facebook, что "сегодня в ПАСЕ определяющее голосование за резолюцию, которая начнет исключение россии из Совета Европы".
Дополнение
Украина требует немедленно исключить россию из Совета Европы.