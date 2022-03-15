В ПАСЕ дебаты об исключении россии из организации

Цитата

"В ПАСЕ продолжаются дебаты об исключении россии из организации", - сказано в сообщении СН в Telegram.

Соответствующее сообщение распространила также глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"Главным вопросом дебатов будет рекомендация Комитета Министров Совета Европы исключить полностью россию из организации (сейчас ее права приостановлены)", - добавили в политсиле.

Детали

Как отмечается, главными достигнутыми пунктами являются:



Упоминание об увеличении помощи для Украины



Призыв к государствам-членам и всему международному сообществу об учреждении специального трибунала против российских военных преступников



Призыв к Комитету Министров относительно окончательного исключения россии из Совета Европы.



Ранее 15 марта член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от СН Евгения Кравчук также отметила в Facebook, что "сегодня в ПАСЕ определяющее голосование за резолюцию, которая начнет исключение россии из Совета Европы".

Дополнение

Украина требует немедленно исключить россию из Совета Европы.