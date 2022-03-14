Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна вимагає ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на надзвичайній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 14 березня, пише УНН.
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“Всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткішими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи! Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю”, - заявив прем’єр.
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Він також закликав європейських політиків закрити небо над Україною та об’єднати зусилля заради припинення агресії, вбивства цивільних та гарантування безпеки гуманітарних коридорів.
"Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європа не опинилась у вогні. Тому вимагаємо: закрийте небо над Україною! Закрийте небо, заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки", — наголосив Прем’єр-міністр.
Довідково
Надзвичайна сесія ПАРЄ, що відбувається цими днями в Страсбурзі, скликана для обговорення наслідків агресії Російської Федерації проти України та вирішення подальшої долі участі агресора в цій міжнародній організації. За результатами дебатів 15 березня очікується ухвалення офіційного висновку парламентарів з рекомендаціями щодо подальших дій в контексті призупинення права представництва Росії в статутних органах Ради Європи, зокрема, ПАРЄ та Комітеті міністрів Ради Європи.
Раніше
Як писав УНН, наразі 9 українських депутатів працюють в Стразбурзі на сесії ПАРЄ, раніше вони працювали в Європейському парламенті.