Украина требует немедленно исключить Россию из Совета Европы

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“Все мы знаем, что наказание за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть еще более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы! Тем, кто безусловно поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является наивысшей ценностью”, - заявил премьер.

Детали

Он также призвал европейских политиков закрыть небо над Украиной и объединить усилия ради прекращения агрессии, убийства гражданских и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров.

"Необходимо остановить агрессию. Пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не оказалась в огне. Поэтому требуем: закройте небо над Украиной! Закройте небо, ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности", — подчеркнул Премьер-министр.

Справочно

Чрезвычайная сессия ПАСЕ, которая проходит в эти дни в Страсбурге, созванная для обсуждения последствий агрессии Российской Федерации против Украины и решения дальнейшей судьбы участия агрессора в этой международной организации. По результатам дебатов 15 марта ожидается принятие официального заключения парламентариев с рекомендациями относительно дальнейших действий в контексте приостановки права представительства России в уставных органах Совета Европы, в частности, ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы.

Ранее

Как писал УНН, сейчас 9 украинских депутатов работают в Страсбурге на сессии ПАСЕ, ранее они работали в Европейском парламенте.