У партії Саакашвілі заявили, що літак їх лідером за кілька хвилин приземлиться у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Літак з колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі за кілька хвилин приземлиться у Варшаві. Про це повідомляє "Рух нових сил", передає УНН.
“Близько 16:30 літак Raytheon 390 Premier вилетів з аеропорту "Бориспіль", на сервісі flightradar24 відсутні будь-які дані щодо пункту призначення літака. Як видно з траєкторії польоту літака він незабаром приземлиться в аеропорту Варшави!”, — повідомили у партії.
В той же час зазначено, що ця інформація поки не перевірена.
Нагадаємо, сторона захисту екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подала позов щодо його викрадення сьогодні в одному з ресторанів Києва.