У парламенті планують розширити повноваження Нацради з питань телебачення і радіомовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Орган зможе регулювати діяльність не тільки телебачення та радіо, але й інших медіа. Про це під час публічного громадського обговорення проекту Закону "Про медіа" № 2693 повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає кореспондент УНН.
"Законом ("Про медіа" - ред.) ми визначаємо статус Національної ради і повноваження їх значно розширюємо, тепер Нацрада зможе регулювати не тільки телебачення та радіо, але й інші медіа", - розповів Ткаченко.
Проте він зазначив, що Нацрада не зможе просто так когось позбавити ліцензії, адже на це передбачена чітка процедура, у яких випадках виписується припис і коли штрафуються медіа.
"І просто так Національна рада не має повноважень позбавляти ліцензії. Це все відбувається через суд", - додав голова Комітету.
Нагадаємо, 17 січня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект "Про медіа".