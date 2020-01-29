В парламенте планируют расширить полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

"Законом ("О медиа" - ред.) мы определяем статус Национального совета и полномочия их значительно расширяем, теперь Нацсовет сможет регулировать не только телевидения и радио, но и другие медиа", - рассказал Ткаченко.

Однако он отметил, что Нацсовет не сможет просто так кого-то лишить лицензии, ведь на это предусмотрена четкая процедура, в каких случаях выписывается предписание и когда штрафуются медиа.

"И просто так Национальный совет не имеет полномочий лишать лицензии. Это все происходит через суд", - добавил глава комитета.

Напомним, 17 января, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "О медиа".