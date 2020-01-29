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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В парламенте планируют расширить полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Орган сможет регулировать деятельность не только телевидение и радио, но и других медиа. Об этом во время публичного обсуждения проекта Закона "О Медиа" №2693 сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, передает корреспондент УНН.

В парламенте планируют расширить полномочия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

"Законом ("О медиа" - ред.) мы определяем статус Национального совета и полномочия их значительно расширяем, теперь Нацсовет сможет регулировать не только телевидения и радио, но и другие медиа", - рассказал Ткаченко.

Однако он отметил, что Нацсовет не сможет просто так кого-то лишить лицензии, ведь на это предусмотрена четкая процедура, в каких случаях выписывается предписание и когда штрафуются медиа.

"И просто так Национальный совет не имеет полномочий лишать лицензии. Это все происходит через суд", - добавил глава комитета.

Напомним, 17 января, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "О медиа".

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