Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроект “Про медіа”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на сьогоднішньому засіданні рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроект “Про медіа”. Про це на Facebook повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Розглянувши альтернативний законопроект, який незначним чином відрізняється від нашого, Комітет дійшов висновку про те, що всі конструктивні думки, які вже висловлені та з’являться до другого читання мають бути ретельно опрацьовані та враховані. Якість понад усе. За основу Комітет своїм рішенням рекомендував Парламенту ухвалити базовий проект № 2693”, — написала Кравчук.
За її словами, комітет підтримав проект Закону щодо підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України № 2676, а також на комітеті одноголосно підтримали проект Закону про ратифікацію Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади № 0037.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з’явився текст зареєстрованого проекту Закону про медіа, № 2693.