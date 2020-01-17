Комитет рекомендовал Раде принять законопроект "О медиа"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на сегодняшнем заседании рекомендовал парламенту принять за основу законопроект "О медиа". Об этом на Facebook сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.
"Рассмотрев альтернативный законопроект, который незначительно отличается от нашего, Комитет пришел к выводу о том, что все конструктивные мысли, которые уже высказаны и появятся ко второму чтению должны быть тщательно проработаны и учтены. Качество превыше всего. За основу Комитет своим решением рекомендовал парламенту принять базовый проект № 2693", - написала Кравчук.
По ее словам, комитет поддержал проект Закона по повышению эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины № 2676, а также на комитете единогласно поддержали проект Закона о ратификации Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом Министров Украины и Правительством Канады № 0037.
Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появился текст зарегистрированного проекта Закона о СМИ, № 2693.