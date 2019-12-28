На сайті ВР з’явився текст законопроекту про медіа

"Проект спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності в сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа", - сказано на сайті Верховної Ради.

Так, окрему статтю законопроекту присвячено визначенню термінів у сфері медіа. Зазначається, що законопроект покликаний врегулювати відносини, пов’язані з поширенням масової інформації та визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у сфері медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду (контролю) у цій сфері.

Законопроектом передбачено, що діяльність у сфері медіа ґрунтується на принципах свободи поширення та отримання інформації, свободи діяльності суб’єктів у сфері медіа, у тому числі вільного визначення змісту інформації, та свободи господарської діяльності. Відповідно до проекту закону, цензура у сфері медіа забороняється.

Окрім цього, проектом визначено основні завдання державної політики у сфері медіа. Згідно з законопроектом, Верховна Рада визначає засади державної політики у сфері медіа та законодавчі основи її реалізації; Кабінет міністрів України, центральні та інші органи виконавчої влади, органи державної влади, колегіальні конституційні органи в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію засад державної політики у сфері медіа.

Органом державного регулювання діяльності у сфері медіа, а також органом нагляду (контролю) у цій сфері є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Один з авторів проекту закону про медіа, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи законодавчу ініціативу, наголосив:

"Ліцензуванню за законопроектом підлягає виключно діяльність з використанням обмеженого радіочастотного ресурсу. Отже, твердження про те, що вся преса підлягає ліцензуванню, не відповідає дійсності. Оскільки дія закону поширюється на онлайн-медіа, відповідно, до них можуть бути застосовані заходи реагування та санкції, передбачені законом. В тому числі, штрафи й заборона поширення медіа на території України, яка відбувається виключно за рішенням суду".

Голова комітету також підкреслив, що "мовні питання в остаточній версії закону повністю відображають посилання на закон про захист української мови та навіть розширюють його застосування для ОТТ-платформ і традиційного ТБ".

Заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, яка також є одним з авторів проекту закону про медіа, зауважила, що "це рамковий законопроект, який фактично кодифікує та осучаснить усе українське медійне законодавство, яке "застрягло" в кращому випадку у 2000-х роках".

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект про медіа. Відповідний документ був внесений 27 грудня під № 2693.