На сайте ВР появился текст законопроекта о медиа

"Проект направлен на обеспечение реализации права на свободу выражения мнений, права на получение разносторонней, достоверной и оперативной информации, на обеспечение плюрализма мнений и свободного распространения информации, на защиту национальных интересов Украины и прав пользователей медиа-сервисов, регулирования деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и беспристрастности, стимулирование конкурентной среды, равноправия и независимости медиа", - говорится на сайте Верховной Рады.

Так, отдельная статья законопроекта посвящена определению терминов в сфере медиа. Отмечается, что законопроект призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации и определяет правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

Законопроектом предусмотрено, что деятельность в сфере медиа основывается на принципах свободы распространения и получения информации, свободы деятельности субъектов в сфере медиа, в том числе свободного определения содержания информации, и свободы хозяйственной деятельности. Согласно проекту закона, цензура в сфере медиа запрещается.

Кроме этого, проектом определены основные задачи государственной политики в сфере медиа. Согласно законопроекту, Верховная Рада определяет основы государственной политики в сфере медиа и законодательные основы ее реализации; Кабинет министров Украины, центральные и другие органы исполнительной власти, органы государственной власти, коллегиальные конституционные органы в пределах своей компетенции обеспечивают реализацию принципов государственной политики в сфере медиа.

Органом государственного регулирования деятельности в сфере медиа, а также органом надзора (контроля) в этой сфере является Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Один из авторов проекта закона о СМИ, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя законодательную инициативу, отметил:

"Лицензированию по законопроекту подлежит исключительно деятельность с использованием ограниченного радиочастотного ресурса. Следовательно, утверждение о том, что вся пресса подлежит лицензированию, не соответствует действительности. Поскольку действие закона распространяется на онлайн-медиа, соответственно, к ним могут быть применены меры реагирования и санкции, предусмотренные законом. В том числе, штрафы и запрет распространения медиа на территории Украины, которая происходит исключительно по решению суда".

Глава комитета также подчеркнул, что "языковые вопросы в окончательной версии закона полностью отражают ссылки на закон о защите украинского языка и даже расширяют его применения для ОТТ-платформ и традиционного ТВ".

Заместитель главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, которая также является одним из авторов проекта закона о СМИ, отметила, что "это рамочный законопроект, который фактически кодифицирует и осовременит все украинское медийное законодательство, которое "застряло"в лучшем случае в 2000-х годах".

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа. Соответствующий документ был внесен 27 декабря под № 2693.