У Парижі з’явилися незвичні туалети
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Яскраво-червоні, екологічно чисті, розташовані на відкритому просторі пісуари розмістили по всьому Парижу, аби люди не мочилися прямо на вулицях, але французи усе одно обурилися. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС-Україна.
Проте ці пристрої, створені таким чином, аби не поширювати неприємний запах, не переконали багатьох парижан в необхідності їхнього існування.
Розгнівані мешканці міста закликають до демонтажу пісуарів та планують подати петицію.
Найбільшу критику викликав пісуар, розташований біля Собору Паризької Богоматері та помітний для пасажирів річкових круїзів.
Проте мер 4-го округу Парижа, розташованого в самому центрі столиці, Аріел Вайль стверджує, що пісуари необхідні.
Феміністки також наголошують на сексистському підтексті, оскільки ці туалети створенні тільки для чоловіків.
Як повідомляв УНН, у британському Лондоні білка застрягла в туалеті студентського гуртожитку і налякала студентів, які там мешкають.