В Париже появились необычные туалеты

Однако эти устройства, созданные таким образом, чтобы не распространять неприятный запах, не убедили многих парижан в необходимости их существования.



Разгневанные жители города призывают к демонтажу писсуаров и планируют подать петицию.



Наибольшую критику вызвал писсуар, расположенный возле Собора Парижской Богоматери и заметный для пассажиров речных круизов.



Однако мэр 4-го округа Парижа, расположенного в самом центре столицы, Ариэль Вайль утверждает, что писсуары необходимы.



Феминистки также отмечают сексистский подтекст, поскольку эти туалеты создании только для мужчин.



Как сообщал УНН, в британском Лондоне белка застряла в туалете студенческого общежития и напугала студентов, которые там живут.