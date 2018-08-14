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В Париже появились необычные туалеты

Киев • УНН

 • 18291 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ярко-красные, экологически чистые, расположенные на открытом пространстве писсуары разместили по всему Парижу, чтобы люди не мочились прямо на улицах, но французы все равно возмутились. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина.

В Париже появились необычные туалеты

Однако эти устройства, созданные таким образом, чтобы не распространять неприятный запах, не убедили многих парижан в необходимости их существования.

Разгневанные жители города призывают к демонтажу писсуаров и планируют подать петицию.

Наибольшую критику вызвал писсуар, расположенный возле Собора Парижской Богоматери и заметный для пассажиров речных круизов.

Однако мэр 4-го округа Парижа, расположенного в самом центре столицы, Ариэль Вайль утверждает, что писсуары необходимы.

Феминистки также отмечают сексистский подтекст, поскольку эти туалеты создании только для мужчин.

Как сообщал УНН, в британском Лондоне белка застряла в туалете студенческого общежития и напугала студентов, которые там живут.

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