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У Парижі в центрі щеплень проти віспи мавп холодильник з вакцинами виявився несправним

У Парижі в центрі щеплень проти віспи мавп холодильник з вакцинами виявився несправним

Київ • УНН

 • 156476 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Парижі на повторне щеплення проти віспи мавп викликають частину людей, які вже пройшли процедуру, оскільки холодильник, де зберігалися вакцини, виявився несправним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Як повідомили в мерії Парижа, у зв'язку з "розривом холодового ланцюга на початку серпня у великому центрі вакцинації проти мавпячої віспи виникла потреба в повторних ін’єкціях". Йдеться майже про 500 людей, щеплених у центрі з 2 до 4 серпня.

Міська влада зазначає, що “це не несе жодного ризику для здоров’я осіб, але нова перша ін’єкція необхідна для ефективного захисту від вірусу”.

Також наголошується, що через несправний холодильник у центрі вакцинації не була дотримана оптимальна температура для зберігання вакцин, збій було виявлено вранці в минулий четвер, що призвело до закриття центру.

У мерії додають, що Національне агентство з безпеки ліків засвідчило, що ризику немає, але “органи охорони здоров’я рекомендували з міркувань безпеки ревакцинувати осіб, які отримали дозу 2, 3 і 4 серпня”.

Центр вакцинації знову відкриється у вівторок.

Нагадаємо 

У США оголошено надзвичайний стан через спалах віспи мавп.

Федеральний уряд оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я, щоб посилити реакцію на спалах мавпячої віспи, якою заразилися понад 6600 американців.

Українські Національні Новини

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