В Париже в центре прививок против оспы обезьян холодильник с вакцинами оказался неисправным
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Париже на повторную прививку против оспы обезьян вызывают часть людей, уже прошедших процедуру, поскольку холодильник, где хранились вакцины, оказался неисправным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Как сообщили в мэрии Парижа, в связи с "разрывом холодовой цепи в начале августа в большом центре вакцинации против обезьяньей оспы возникла потребность в повторных инъекциях". Речь идет почти о 500 людях, привитых в центре со 2 по 4 августа.
Городские власти отмечают, что “это не несет никакого риска для здоровья лиц, но новая первая инъекция необходима для эффективной защиты от вируса”.
Также отмечается, что из-за неисправного холодильника в центре вакцинации не была соблюдена оптимальная температура для хранения вакцин, сбой был обнаружен утром в минувший четверг, что привело к закрытию центра.
В мэрии добавляют, что Национальное агентство по безопасности лекарств засвидетельствовало, что риска нет, но “органы здравоохранения рекомендовали по соображениям безопасности ревакцинировать лиц, получивших дозу 2, 3 и 4 августа”.
Центр вакцинации снова откроется во вторник.
Напомним
В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян.
Федеральное правительство объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, чтобы усилить реакцию на вспышку обезьяньей оспы, которой заразились более 6600 американцев.