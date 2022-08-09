В Париже в центре прививок против оспы обезьян холодильник с вакцинами оказался неисправным

Детали

Как сообщили в мэрии Парижа, в связи с "разрывом холодовой цепи в начале августа в большом центре вакцинации против обезьяньей оспы возникла потребность в повторных инъекциях". Речь идет почти о 500 людях, привитых в центре со 2 по 4 августа.

Городские власти отмечают, что “это не несет никакого риска для здоровья лиц, но новая первая инъекция необходима для эффективной защиты от вируса”.

Также отмечается, что из-за неисправного холодильника в центре вакцинации не была соблюдена оптимальная температура для хранения вакцин, сбой был обнаружен утром в минувший четверг, что привело к закрытию центра.

В мэрии добавляют, что Национальное агентство по безопасности лекарств засвидетельствовало, что риска нет, но “органы здравоохранения рекомендовали по соображениям безопасности ревакцинировать лиц, получивших дозу 2, 3 и 4 августа”.

Центр вакцинации снова откроется во вторник.

Напомним

В США объявлено чрезвычайное положение из-за вспышки оспы обезьян.

Федеральное правительство объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, чтобы усилить реакцию на вспышку обезьяньей оспы, которой заразились более 6600 американцев.