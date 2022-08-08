У Пакистані жертвами двох ДТП стали 11 туристів

Деталі

Як зазначається, у провінції Пенджаб на сході Пакистану щонайменше 10 людей загинули, ще 20 були травмовані після того, як автобус перекинувся в кювет.

Аварія, причиною якої стало перевищення швидкості, сталася у місті Джалалпур-Бхаттіан.

Також наголошується, що у другій автопригоді, в районі долини Нілум у контрольованій Пакистаном частині Кашміру, зіткнулися декілька автомобілів. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.

Повідомляється, що пасажири всіх транспортних засобів, які постраждали в ДТП, були туристами.

Нагадаємо

У Пакистані автобус впав у глибокий яр: 19 людей загинуло.