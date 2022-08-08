У Пакистані жертвами двох ДТП стали 11 туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Внаслідок двох ДТП, що сталися за останню добу в Пакистані, загинули 11 осіб, ще 24 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
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Як зазначається, у провінції Пенджаб на сході Пакистану щонайменше 10 людей загинули, ще 20 були травмовані після того, як автобус перекинувся в кювет.
Аварія, причиною якої стало перевищення швидкості, сталася у місті Джалалпур-Бхаттіан.
Також наголошується, що у другій автопригоді, в районі долини Нілум у контрольованій Пакистаном частині Кашміру, зіткнулися декілька автомобілів. Одна людина загинула, ще чотири отримали поранення.
Повідомляється, що пасажири всіх транспортних засобів, які постраждали в ДТП, були туристами.
Нагадаємо
У Пакистані автобус впав у глибокий яр: 19 людей загинуло.