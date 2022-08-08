В Пакистане жертвами двух ДТП стали 11 туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В результате двух ДТП, произошедших за последние сутки в Пакистане, погибли 11 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Как отмечается, в провинции Пенджаб на востоке Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 были травмированы после того, как автобус опрокинулся в кювет.
Авария, причиной которой явилось превышение скорости, произошла в городе Джалалпур-Бхаттиан.
Также отмечается, что во втором происшествии, в районе долины Нилум в контролируемой Пакистаном части Кашмира, столкнулись несколько автомобилей. Один человек погиб, еще четыре получили ранения.
Сообщается, что пассажиры всех пострадавших в ДТП транспортных средств были туристами.
Напомним
В Пакистане автобус упал в глубокий овраг: 19 человек погибло.