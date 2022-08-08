В Пакистане жертвами двух ДТП стали 11 туристов

Детали

Как отмечается, в провинции Пенджаб на востоке Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли, еще 20 были травмированы после того, как автобус опрокинулся в кювет.

Авария, причиной которой явилось превышение скорости, произошла в городе Джалалпур-Бхаттиан.

Также отмечается, что во втором происшествии, в районе долины Нилум в контролируемой Пакистаном части Кашмира, столкнулись несколько автомобилей. Один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Сообщается, что пассажиры всех пострадавших в ДТП транспортных средств были туристами.

Напомним

В Пакистане автобус упал в глубокий овраг: 19 человек погибло.