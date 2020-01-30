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У ООН представили план гуманітарного реагування для України на понад 150 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У ООН оголосили про план гуманітарного реагування для України на 2020 рік на загальну суму 158 млн доларів. Про це повідомив речник представництва України в ООН Олег Ніколаєнко у Facebook, інформує УНН.

У ООН представили план гуманітарного реагування для України на понад 150 млн доларів

"ООН оголосила про план гуманітарного реагування для України на 2020 рік. 158 млн доларів США для допомоги 2 млн осіб по обидві сторони від лінії розмежування", - написав Ніколаєнко.

За його словами, 51 млн доларів виділяється на соцзахист, 27 млн – на житло та товари повсякденного вжитку, 22 млн – охорона здоров’я, 22 млн – питна та побутова вода, 18 млн – продукти харчування, 7 млн – освіта, 5 млн – готівкова допомога, 6 млн – загальна підтримка.

"Фінансування проектів здійснюватиметься за рахунок коштів міжнародних фінансових донорів. З початку російської агресії міжнародна спільнота надала Україні гуманітарної допомоги розміром понад 500 млн доларів США", - підсумував речник.

Як повідомлялося раніше в УНН, в ООН підготували план гуманітарного реагування для жителів Донбасу на 2020 рік.

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