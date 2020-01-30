В ООН представили план гуманитарного реагирования для Украины на более чем 150 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В ООН объявили о плане гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год на общую сумму 158 млн долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николаенко в Facebook, передает УНН.
"ООН объявила о плане гуманитарного реагирования для Украины на 2020 год. 158 млн долларов США для помощи 2 млн человек по обе стороны от линии разграничения", - написал Николаенко.
По его словам, 51 млн долларов выделяется на соцзащиту, 27 млн - на жилье и товары повседневного спроса, 22 млн - здравоохранение, 22 млн - питьевая и бытовая вода, 18 млн - продукты питания, 7 млн - образование, 5 млн - наличная помощь, 6 млн - общая поддержка.
"Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств международных финансовых доноров. С начала российской агрессии международное сообщество предоставило Украине гуманитарной помощи в размере более 500 млн долларов США", - подытожил спикер.
Как сообщалось ранее в УНН, в ООН подготовили план гуманитарного реагирования для жителей Донбасса на 2020 год.