У онкологічному відділенні гамбурзької лікарні на COVID-19 захворіли 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В онкологічному відділенні університетської клініки Еппендорф, що в Гамбурзі, Німеччина, зафіксовано спалах масового зараження COVID-19 серед пацієнтів і медперсоналу. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомила представник клініки Заскіа Лем, передає УНН із посиланням на DW.
“В онкологічному відділенні минулого тижня COVID-19 був виявлений у 20 пацієнтів і 20 співробітників різних спеціальностей”, — зазначила вона.
Після перших заражень тест на коронавірус пройшли всі пацієнти і співробітники відділення. Інфікованих пацієнтів перевели в окремі інфекційні корпуси. За словами Лем, ведеться робота над виявленням джерела зараження. Видання Der Spiegel, яке перше повідомило про спалах захворювання, пише, що їм міг стати прибиральник або прибиральниця.
DW зазначає, що район Гамбурга був одним з центром поширення зараження в Німеччині. За даними на вівторок там зафіксовано більше 3800 випадків зараження, від його наслідків загинуло 59 осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 79% померлих від ускладнень, пов’язаних з COVID-19, мали інші важкі захворювання — ЦГЗ