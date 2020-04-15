В онкологическом отделении гамбургской больницы на COVID-19 заболели 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В онкологическом отделении университетской клиники Эппендорф, что в Гамбурге, Германия, зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лем, передает УНН со ссылкой на DW.
“В онкологическом отделении на прошлой неделе COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей”, — отметила она.
После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инфицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса. По словам Лем, ведется работа над выявлением источника заражения. Издание Der Spiegel, какое первое сообщило о вспышке заболевания, пишет, что им мог стать уборщик или уборщица.
DW отмечает, что район Гамбурга был одним из центром распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано более 3800 случаев заражения, от его последствий погибло 59 человек.
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