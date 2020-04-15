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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45694 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54295 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 97471 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78820 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В онкологическом отделении гамбургской больницы на COVID-19 заболели 40 человек

В онкологическом отделении гамбургской больницы на COVID-19 заболели 40 человек

Киев  •  УНН

 • 15504 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В онкологическом отделении университетской клиники Эппендорф, что в Гамбурге, Германия, зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила представитель клиники Заскиа Лем, передает УНН со ссылкой на DW.

“В онкологическом отделении на прошлой неделе COVID-19 был обнаружен у 20 пациентов и 20 сотрудников различных специальностей”, — отметила она.

После первых заражений тест на коронавирус прошли все пациенты и сотрудники отделения. Инфицированных пациентов перевели в отдельные инфекционные корпуса. По словам Лем, ведется работа над выявлением источника заражения. Издание Der Spiegel, какое первое сообщило о вспышке заболевания, пишет, что им мог стать уборщик или уборщица.

DW отмечает, что район Гамбурга был одним из центром распространения заражения в Германии. По данным на вторник там зафиксировано более 3800 случаев заражения, от его последствий погибло 59 человек.

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