У Нью-Йорку прооперували Патріарха Варфоломія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку та імплантували стент. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter архієпископа Константинопольської православної церкви Елпідофора.
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Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку та імплантували стент.
“Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій тільки що був виписаний з лікарні Маунт-Синай в Нью-Йорку”, — написав він і додав, що Варфоломій “почувається добре і перебуває в піднесеному настрої”.
Нагадаємо
Вселенського патріарха Варфоломія вдруге за час візиту до США госпіталізували до лікарні.