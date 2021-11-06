У Нью-Йорку прооперували Патріарха Варфоломія

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Патріарха Варфоломія прооперували в Нью-Йорку та імплантували стент.

“Ми дякуємо Богові за те, що його Святість патріарх Варфоломій тільки що був виписаний з лікарні Маунт-Синай в Нью-Йорку”, — написав він і додав, що Варфоломій “почувається добре і перебуває в піднесеному настрої”.

Нагадаємо

Вселенського патріарха Варфоломія вдруге за час візиту до США госпіталізували до лікарні.