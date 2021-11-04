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Вселенський патріарх Варфоломій знову потрапив до лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вселенського патріарха Варфоломія вдруге за час візиту до США госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз Грецької православної архієпархії Америки.

Вселенський патріарх Варфоломій знову потрапив до лікарні

Деталі

81-річного патріарха госпіталізували після обстеження у лікарні Mount Sinai на Манхеттені у Нью-Йорку. Йому мають провести ангіограму (дослідження кровоносних судин). Після цього медики вирішать, чи потрібно встановлювати стент.

Вселенський патріарх прибув до США для участі у масових літургіях із 23 жовтня до 3 листопада. Це перший його візит із 2009 року.

Нагадаємо

24 жовтня патріарху Варфоломію після тривалого перельоту та через щільний графік стало зле. Його на ніч госпіталізували в лікарню.

25 жовтня патріарха Константинопольського виписали.

Довідка

Варфоломій (в миру Дімітріос Архондоніс) народився 1940 року в селі Айі-Теодорі на острові Імроз (нині Гекчеада) у Туреччині.

У 1961-1963 роках служив офіцером у турецькій армії, після чого навчався в Папському східному інституті у Римі.

Після повернення 1968 року у Стамбул працював у церковних структурах. 

Предстоятелем Константинопольської церкви його обрали 22 жовтня 1991 року.

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