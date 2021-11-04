Вселенський патріарх Варфоломій знову потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вселенського патріарха Варфоломія вдруге за час візиту до США госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз Грецької православної архієпархії Америки.
Деталі
81-річного патріарха госпіталізували після обстеження у лікарні Mount Sinai на Манхеттені у Нью-Йорку. Йому мають провести ангіограму (дослідження кровоносних судин). Після цього медики вирішать, чи потрібно встановлювати стент.
Вселенський патріарх прибув до США для участі у масових літургіях із 23 жовтня до 3 листопада. Це перший його візит із 2009 року.
Нагадаємо
24 жовтня патріарху Варфоломію після тривалого перельоту та через щільний графік стало зле. Його на ніч госпіталізували в лікарню.
25 жовтня патріарха Константинопольського виписали.
Довідка
Варфоломій (в миру Дімітріос Архондоніс) народився 1940 року в селі Айі-Теодорі на острові Імроз (нині Гекчеада) у Туреччині.
У 1961-1963 роках служив офіцером у турецькій армії, після чого навчався в Папському східному інституті у Римі.
Після повернення 1968 року у Стамбул працював у церковних структурах.
Предстоятелем Константинопольської церкви його обрали 22 жовтня 1991 року.