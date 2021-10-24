Вселенський патріарх Варфоломій за рекомендацією лікарів проведе ніч в лікарні в США

Цитата
“Його Святість почуває себе добре. За порадою лікарів він залишиться на ніч під наглядом і, як очікується, буде виписаний завтра (понеділок) вранці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Очікується, що він пробуде в США до 3 листопада.
Довідка
Варфоломій (в миру Дімітріос Архондоніс) народився у 1940 році в селі Айі-Теодорі на острові Імроз (нині Гекчеада) у Туреччині. У 1961-1963 роках служив офіцером у турецькій армії, після чого пройшов навчання в Папському східному інституті у Римі. Після повернення в 1968 році у Стамбул працював в церковних структурах. Був обраний предстоятелем Константинопольської церкви 22 жовтня 1991 року.