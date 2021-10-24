Вселенський патріарх Варфоломій за рекомендацією лікарів проведе ніч в лікарні в США

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“Його Святість почуває себе добре. За порадою лікарів він залишиться на ніч під наглядом і, як очікується, буде виписаний завтра (понеділок) вранці”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Очікується, що він пробуде в США до 3 листопада.