Вселенский патриарх Варфоломей снова попал в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вселенского патриарха Варфоломея во второй раз за время визита в США госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Греческой православной архиепархии Америки.
Детали
81-летнего патриарха госпитализировали после обследования в больнице Mount Sinai на Манхэттене в Нью-Йорке. Ему должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов). После этого медики решат, нужно ли устанавливать стент.
Вселенский патриарх прибыл в США для участия в массовых литургиях с 23 октября до 3 ноября. Это первый его визит с 2009 года.
Напомним
24 октября патриарху Варфоломею после длительного перелета и из-за плотного графика стало плохо. Его на ночь госпитализировали в больницу.
25 октября патриарха Константинопольского выписали.
Справка
Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в деревне Айи-Теодори на острове Имроз (сейчас Гекчеада) в Турции.
В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего обучался в Папском восточном институте в Риме.
После возвращения в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах.
Предстоятелем Константинопольской церкви его избрали 22 октября 1991 года.