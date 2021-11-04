Вселенский патриарх Варфоломей снова попал в больницу

Детали

81-летнего патриарха госпитализировали после обследования в больнице Mount Sinai на Манхэттене в Нью-Йорке. Ему должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов). После этого медики решат, нужно ли устанавливать стент.

Вселенский патриарх прибыл в США для участия в массовых литургиях с 23 октября до 3 ноября. Это первый его визит с 2009 года.

Напомним

24 октября патриарху Варфоломею после длительного перелета и из-за плотного графика стало плохо. Его на ночь госпитализировали в больницу.

25 октября патриарха Константинопольского выписали.

Справка

Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в деревне Айи-Теодори на острове Имроз (сейчас Гекчеада) в Турции.

В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего обучался в Папском восточном институте в Риме.

После возвращения в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах.

Предстоятелем Константинопольской церкви его избрали 22 октября 1991 года.