В Нью-Йорке прооперировали Патриарха Варфоломея

Детали

Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке и имплантировали стент.

“Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке”, — написал он и добавил, что Варфоломей “чувствует себя хорошо и находится в приподнятом настроении”.

Напомним

Вселенского патриарха Варфоломея во второй раз за время визита в США госпитализировали в больницу.