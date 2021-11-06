В Нью-Йорке прооперировали Патриарха Варфоломея
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке и имплантировали стент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.
Детали
Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке и имплантировали стент.
“Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке”, — написал он и добавил, что Варфоломей “чувствует себя хорошо и находится в приподнятом настроении”.
Напомним
Вселенского патриарха Варфоломея во второй раз за время визита в США госпитализировали в больницу.