У Нью-Йорку будинок Керрі Бредшоу прикрасили прапором України

Цитата

“Швидше за все, я б не публікувала фото з апартаментами Керрі Бредшоу, але тут така ситуація”, — зазначила вона.

Деталі

За сюжетом серіалу, в цьому будинку мешкала головна героїня Керрі Бредшоу, яка платила за апартаменти 700 доларів на місяць.

В реальності будинок знаходиться за адресою 66 Perry street, в районі West Village Нью-Йорка. Зовнішній вигляд таунхауса знайомий усім фанатам культового серіалу. Слава цього місця суттєво позначилася на ціні — у 2012 році будинок придбав анонімний покупець за рекордні 9,85 млн доларів.

Довідка

“Секс і місто” — американський серіал виробництва HBO. Оригінально транслювався в США з 1998 до 2004 року. Серіал оповідає про життя чотирьох подруг, різних за характером і темпераментом, але об’єднаних вільними поглядами на життя в динамічній атмосфері Нью-Йорка. У 2008 році відбулася прем’єра повнометражного кінофільму “Секс і місто”, який став продовженням серіалу.

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