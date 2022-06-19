В Нью-Йорке дом Керри Брэдшоу украсили флагом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Флаг Украины вывесили на доме главной героини культового сериала “Секс и город” Кэрри Брэдшоу. Украинский государственный символ заметила пользовательница Facebook Марьяна Соха, передает УНН.
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“Скорее всего, я бы не публиковала фото с апартаментами Кэрри Брэдшоу, но здесь такая ситуация”, — указала она.
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По сюжету сериала, в этом доме жила главная героиня Керри Брэдшоу, которая платила за апартаменты 700 долларов на месяц.
В реальности дом находится по адресу 66 Perry street, в районе West Village Нью-Йорка. Внешний вид таунхауса знаком всем поклонникам культового сериала. Слава этого места существенно отразилась на цене — в 2012 году дом приобрел анонимный покупатель за рекордные 9,85 млн долларов.
Справка
“Секс и город” —американский сериал производства HBO. Оригинально транслировался в США с 1998 до 2004 года. Сериал повествует о жизни четырех подруг, различных по характеру и темпераменту, но объединенных свободными взглядами на жизнь в динамической атмосфере Нью-Йорка. В 2008 году состоялась премьера полнометражного кинофильма “Секс и город”, который стал продолжением сериала.
Напомним
В поддержку Украины Эйфелеву башню в Париже подсветили цветами украинского флага.