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У Нью-Йорку 20 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі

У Нью-Йорку 20 рятувальників постраждали під час гасіння пожежі

Київ • УНН

 • 8916 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У Нью-Йорку під час гасіння пожежі постраждали 20 пожежників. Про це повідомляє служба пожежної охорони міста в своєму Twitter, передає УНН.

Щонайменше 20 пожежників постраждали в суботу при ліквідації загоряння в районі Стейтен-Айленд. Четверо співробітників служби отримали серйозні травми, небезпеки їх життю немає. Ще 16 пожежних отримали легкі травми.

За даними ABC, щонайменше п'ять будинків були охоплені вогнем. До гасіння пожежі було залучено приблизно 250 пожежників. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Нагадаємо, в Лондоні в річницю пожежі в Grenfell Tower сусідні будівлі підсвітили зеленим кольором.

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