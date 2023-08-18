У новоросійську в рф палає вантажний термінал

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Як повідомляється, у вантажному терміналі новоросійська сильна пожежа: полум'я охопило 1300 квадратних метрів.

За даними російського телеграм-каналу Baza, у терміналі горять дерев'яні палети, на яких стояли бочки із паливним мастилом.

Причини поки що невідомі - зараз полум'я намагаються погасити пожежники.