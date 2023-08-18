В новороссийске в рф пылает грузовой терминал
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В новороссийске, где расположен крупнейший порт рф на Черном море, пылает грузовой терминал, сообщают российские телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в грузовом терминале новороссийска сильный пожар: пламя охватило 1300 квадратных метров.
По данным российского телеграм-канала Baza, в терминале горят деревянные паллеты, на которых стояли бочки с горючим маслом.
Причины пока неизвестны - сейчас пламя пытаются погасить пожарные.