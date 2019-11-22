У Новому Роздолі увімкнули опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У місті Новий Розділ, що на Львівщині, почали опалювальний сезон. Про це на свій сторінці у Facebook повідомив заступник голови ЛОДА Юрій Холод, передає УНН.
"Опалювальний сезон у Новому Роздолі також почали сьогодні! Дуже тішуся, що встигли до снігу і холоду! Вже завтра, можна сподіватися, в оселях 30-тисячного міста стане тепліше. Ще раз і ще раз дякую всім, хто день і ніч працював з нами у ці дні", - написав Холод.
Нагадаємо, у Новому Роздолі обіцяли увімкнути опалення на вихідних.
Раніше повідомлялося, що 21 листопада у Новояворівську на Львівщині, де виникли проблеми з початком опалювального сезону, розпочали подачу тепла в оселі.
Також УНН повідомляв, що дві ТЕЦ — у містах Новояворівськ та Новий Розділ, які були влітку арештовані НАБУ, — не можуть отримати газ для початку опалювального сезону. Ситуація з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині була визнана надзвичайною техногенного характеру.