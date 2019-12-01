У Новому Орлеані невідомий підстрелив десять осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Поліція Нового Орлеана заявила, що 10 осіб були поранені в результаті стрілянини вранці в неділю, 1 грудня, передає УНН з посиланням на NBC.
Повідомляється, що одна людина була затримана біля місця події в жвавому комерційному кварталі Canal Street, проте на даний момент залишається неясним, чи був він пов’язаний зі стріляниною.
Суперінтендант поліції Шон Фергюсон повідомив, що двоє людей знаходяться в критичному стані.
Як повідомляв УНН, 29 листопада в столиці Великої Британії стався теракт на Лондонському мосту.
В результаті події дві людини загинули, ще три отримали поранення.
Екстремістське угруповання “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт.