У Новій Москві чотири особи напали на чоловіка з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поліція порушила кримінальну справу за фактом нападу чотирьох осіб на чоловіка з дитиною в мікрорайоні нові Ватутінки в Новій Москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ МВС Росії у Москві.
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Початок конфлікту зняла камера відеоспостереження, на кадрах зафіксовано, як четверо чоловіків переходять дорогу, а назустріч їм йдуть двоє чоловіків, один з яких з дитиною. Через кілька секунд четверо розвертаються і починають бігти за ними. Чоловік без дитини тікає. За словами очевидців, нападники були вихідцями з Кавказу. Причина конфлікту невідома. Підозрюваних в нападі затримано.
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