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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Новій Москві чотири особи напали на чоловіка з дитиною

Київ • УНН

 • 12528 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Поліція порушила кримінальну справу за фактом нападу чотирьох осіб на чоловіка з дитиною в мікрорайоні нові Ватутінки в Новій Москві. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ МВС Росії у Москві.

У Новій Москві чотири особи напали на чоловіка з дитиною

Деталі

Початок конфлікту зняла камера відеоспостереження, на кадрах зафіксовано, як четверо чоловіків переходять дорогу, а назустріч їм йдуть двоє чоловіків, один з яких з дитиною. Через кілька секунд четверо розвертаються і починають бігти за ними. Чоловік без дитини тікає. За словами очевидців, нападники були вихідцями з Кавказу. Причина конфлікту невідома. Підозрюваних в нападі затримано.

Нагадаємо

У Києві водій вдарив на вулиці 9-річну дівчинку після чого його затримали.

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