У Новій Москві чотири особи напали на чоловіка з дитиною

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Початок конфлікту зняла камера відеоспостереження, на кадрах зафіксовано, як четверо чоловіків переходять дорогу, а назустріч їм йдуть двоє чоловіків, один з яких з дитиною. Через кілька секунд четверо розвертаються і починають бігти за ними. Чоловік без дитини тікає. За словами очевидців, нападники були вихідцями з Кавказу. Причина конфлікту невідома. Підозрюваних в нападі затримано.

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