Заважала проїхати: у Києві водій Mercedes вдарив по обличчю 9-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Києві водій вдарив на вулиці 9-річну дівчинку після чого його затримали. Про це повідомили в патрульній поліції Києва, передає УНН.
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Учора ввечері екіпаж патрульних отримав виклик на вулицю Єреванську про нанесення тілесних ушкоджень малолітній дитині. На місці інспектори дізналися від схвильованої матері, що невідомий чоловік вдарив її 9-річну доньку по обличчю.
Зі слів жінки, громадянин на автомобілі Mercedes припаркувався на тротуарі, а дівчинка нібито заважала йому звідти виїхати, бо стояла поряд. Тоді чоловік просто висунув руку з вікна та вдарив дитину.
“На місце поліцейські викликали швидку допомогу. Лікарі оглянули дівчинку. 34-річного містянина, ймовірно, причетного до нанесення тілесних ушкоджень, охоронці порядку затримали та передали слідчо-оперативній групі для з’ясування всіх обставин”, — зазначили у поліції.
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